Mercato Anderlecht : Kristoffer Olsson, médian titulaire avec la Suède à l’Euro, rejoint les Mauves

Deux jours après le départ de Sambi Lokonga pour Arsenal, le Sporting d’Anderlecht a déjà trouvé son remplaçant. Les Mauve et Blanc ont annoncé ce mercredi le transfert du milieu de terrain Kristoffer Olsson en provenance du FK Krasnodar en Russie. Il a signé un contrat de 4 ans.

Âgé de 26 ans, Olsson compte 26 sélections avec l’équipe nationale de Suède. Il était d’ailleurs titulaire lors des quatre rencontres disputées par les Blagult à l’Euro.

"Kristoffer Olsson a été formé à Arsenal et ça se remarque tout de suite. Il aime être en possession du ballon, il pense vite, il est créatif et il essaie toujours de jouer dans la verticalité. Il correspond à notre philosophie de jeu et il pourra évoluer à différentes positions dans notre milieu de terrain", a déclaré dans un communiqué le directeur sportif du club bruxellois Peter Verbeke.

Le nouveau joueur du Sporting est évidemment très excité à l’idée de débuter cette nouvelle aventure : "Ce club est en train d’écrire une nouvelle histoire et je veux en faire partie, pour finalement à nouveau remporter des titres avec le RSC Anderlecht. Je connais bien sûr aussi certains de mes prédécesseurs suédois tels que Pär Zetterberg et Christian Wilhelmsson, lesquels ont réalisé un travail fantastique ici. J’espère poursuivre sur la voie qu’ils ont tracée".