Le Sporting d’Anderlecht se rendait aux Pays-Bas ce lundi matin afin de débuter son stage estival de 6 jours à Alkmaar. Présent dans la sélection de Vincent Kompany, au contraire d’Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga n’est finalement pas monté dans le bus avec ses coéquipiers.

La raison est simple : depuis plusieurs semaines, le club d’Arsenal se montre de plus en plus pressant afin d’attirer le jeune milieu de terrain dans ses filets. Si la direction des Mauve et Blanc résiste tant bien que mal, balayant les premières offres, elle est sur le point de céder.

Selon nos confrères du quotidien Het Laatste Nieuws, Sambi se serait déjà mis d’accord avec le club londonien pour rejoindre les Gunners cet été. Il ne resterait plus que quelques détails à régler entre les deux directions pour que le deal aboutisse. On parle d’un montant de 17.5M ainsi que de 4.5M de bonus. Si le transfert traîne en longueur, c’est parce que les Anderlechtois ne seraient pas encore d’accord sur le pourcentage sur la future vente du joueur.

Mais ce n’est qu’une question de temps. Albert Sambi Lokonga ne devrait plus fouler les pelouses de Pro League la saison prochaine, mais bien découvrir la Premier League.