Mercato Anderlecht : Christian Kouamé (Fiorentina) nouvel attaquant des Mauves ?

Jamais deux sans trois ! Toujours à la recherche d’un attaquant malgré les arrivées de Benito Raman et de Joshua Zirkzee, le Sporting d’Anderlecht semble avoir trouvé son bonheur. Selon plusieurs médias italiens, le buteur de la Fiorentina Christian Kouamé devrait rejoindre les rangs mauves dans les prochaines heures sous forme de prêt pour une saison (sans option d’achat).

Après avoir flairé le bon coup avec le Néerlandais Zirkzee, auteur de débuts prometteurs en pointe de l’attaque, la direction anderlechtoise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Kouamé, international ivoirien de 23 ans (4 sélections), devrait débarquer en provenance de Serie A afin d’amener de la concurrence au sein de l’attaque des Mauves et Blancs.

Peu convaincu par l’apport d’Isaac Kiese Thelin, Vincent Kompany n'a que peu d’options aux avant-postes, Benito Raman n’étant pas réellement considéré comme un buteur. Kouamé devrait donc être l’homme que recherche l’entraîneur anderlechtois.

Titulaire avec la Côte d’Ivoire durant les Jeux Olympiques de Tokyo, Kouamé a fait forte impression avec la Genoa (9 buts et 9 assists en 51 matches) avant de se déchirer les ligaments croisés du genou en novembre 2019. La Fiorentina, sûre de son coup, n’a pourtant pas hésité à se jeter sur le jeune attaquant. Mais depuis sa blessure, Kouamé peine à retrouver son niveau de jeu (3 buts et 3 assists en 43 matches) et cherche donc un club pour se relancer. Et ce club devrait être Anderlecht !