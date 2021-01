Mercato : Alaba et le Real Madrid ont un accord d’après Marca, le père dément

►► À lire aussi : Mercato : Luca Jovic quitte le Real Madrid et retourne à Francfort

Libre depuis le premier janvier, le Real Madrid n’a pas tardé a profité de l’énorme opportunité de recruter un joueur d’un tel calibre. Si ces dernières saisons, le club entraîné par Zidane a plutôt choisi de renouveler son effectif par la jeunesse, excepté Eden Hazard , en recrutant Alaba , c’est un tout l’inverse. Le Real Madrid frappe donc un grand coup déjà pour la saison prochaine. L’arrière Autrichien a accepté un contrat de quatre saisons avec un salaire proche des 11 millions par an.

Pourtant réputé pour réussir à garder ses joyaux, le Bayern Munich doit s’incliner devant le choix de l’Autrichien. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de le retenir. Le champion d’Europe a proposé ces derniers mois trois offres pour prolonger son contrat.

Mais depuis qu’il avait pris la décision de quitter le Bayern Munich, Alaba avait montré sa préférence pour jouer en Liga. Avec le club allemand, il a tout gagné au cours des dix saisons passées là-bas. Notamment neuf championnats et deux Ligues des Champions.

A 28 ans, David Alaba était un joueur fort demandé par les plus gros clubs européens. Manchester City, le PSG, Liverpool et Chelsea avaient manifesté leur intérêt auprès de son agent, Pini Zahavi , pour acquérir les services du footballeur dont la valeur marchande est de 65 millions sur le site spécialisé Transfermarkt.

Avec déjà 15 buts encaissés cette saison, la défense du Real Madrid cherche à améliorer son rendement. Et le recrutement d’Alaba est une solution qui doit permettre à Thibaut Courtois et compagnie d’être plus performant dans ce secteur.

Car le chantier de l’arrière-garde commence à poser questions. Sergio Ramos n’a toujours pas confirmé son avenir proche. Raphael Varane est en fin de contrat en 2022, comme Nacho Fernadez. Et que dire du Brésilien Eder Militao. Acheté en 2019 pour 50 millions, le défenseur central n’arrive pas à performer.

Enfin, si les titulaires sur les back sont bonnes pour Zidane, le coach Français dispose de peu d’alternatives. Notamment avec les problèmes de performances de Marcelo. Recruter Alaba pourrait permettre d’avoir aussi une solution en plus où seul Mendy offre des garanties suffisantes.