Mercato : Aguero devrait rejoindre le Barça pour un salaire inférieur à celui de Braithwaite

Selon la presse espagnole et le média Deportes Cuatro, Kun Aguero, libre de tout contrat après avoir annoncé son départ de Manchester City en mars dernier, devrait s’engager avec le FC Barcelone dans les prochains jours.

En septembre 2020, Luis Suarez quittait le Barça dans l’incompréhension générale pour rejoindre la capitale espagnole et l’Atlético Madrid. Neuf mois plus tard, l’attaquant uruguayen est sur le point de remporter la Liga alors que le FC Barcelone doit, au mieux, se contenter de la troisième place.

Orphelin de Luis Suarez et d’un véritable numéro 9, le Barça aurait jeté son dévolu sur Sergio Aguero. Et à en croire Deportes Cuatro, l’attaquant argentin de 32 ans pourrait être présenté dès le 5 juin prochain au Camp Nou.

Aguero, qui avait pourtant déclaré que Manchester City serait le dernier club avec lequel il évoluerait en Europe, devrait signer un contrat de deux ans en Catalogne. Il aurait également accepté de réduire drastiquement son salaire. En effet, il ne toucherait "plus que" cinq millions par an au lieu des 16 millions qu’il gagnait à Manchester, ce qui ferait de lui l’un des plus bas salaires de l’équipe. A titre de comparaison, Martin Braithwaite touche 6 millions par an au Barça.

La probable arrivée de Kun à Barcelone pourrait également avoir une influence sur le futur de Lionel Messi. Grand ami d’Aguero avec qui il joue déjà en sélection, la Pulga renoncera-t-il à ses envies d’ailleurs ? Réponse cet été.