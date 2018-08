Mbaye Leye signe à Mouscron

La rumeur circulait depuis mardi, c'est désormais officiel. L'attaquant sénégalais de 35 ans Mbaye Leye, libéré de son contrat avec Eupen le 18 juillet, a signé un contrat d'un an avec Mouscron.

Le club Mouscronnois l'a confirmé sur son site. "Cette fois, c’est officiel, les dirigeants du Royal Excel Mouscron et Mbaye Leye ont trouvé un terrain d’entente. L’attaquant sénégalais défendra nos couleurs jusqu’en juin 2019. Un renfort de choix pour notre équipe qui pourra désormais compter sur l’expérience de Mbaye Leye. Avec plus de 300 matches au compteur en Jupiler Pro League et 115 buts inscrits, l’ancien joueur de La Gantoise, du Standard, de Zulte-Waregem et d’Eupen connait bien notre championnat et pourra transmettre son expérience au jeune noyau mouscronnois en plus d’apporter le poids offensif qu’il manquait à l’effectif des Rouge et Blanc."

Mbaye Leye, qui a aussi évolué à Lokeren par le passé, va donc découvrir son sixième club en Belgique.