Mbappé, Dybala et plusieurs Diables… quels joueurs seront en fin de contrat en 2022 ?

Le dilemme… Partir ou rester ? Plusieurs joueurs doivent vivre des nuits blanches depuis des semaines en pensant à leur avenir. Alors que leur contrat expire en juin 2022, des stars comme Kylian Mbappé, Paulo Dybala ou le Diable Jason Denayer sont à un moment charnière de leur carrière. Petit tour d’horizon des joueurs en fin de contrat en juin 2022 et donc à six mois d’une Coupe du Monde.

Kylian Mbappé voit la vie en blanc

Déjà au centre de toutes les discussions l’été passé, Kylian Mbappé fera encore beaucoup parler de lui dans les prochains mois. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé du côté du PSG, son avenir semble s’écrire loin de Leo Messi et Neymar. S’il a avoué avoir tenté de quitter la capitale française pour l’espagnole l’été dernier, le champion du Monde 2018 a bien souligné qu’il avait la tête à Paris… cette saison. Côté madrilène, Florentino Pérez commence à s’activer. Comment ? En dégraissant le noyau pour permettre à la star parisienne (et Erling Haaland ?) de rejoindre les troupes de Carlo Ancelotti. Marcelo et Gareth Bale, en fin de contrat, sont donc poussés vers la sortie. Tout comme Isco, cité à Newcastle et Mariano, poussé vers la sortie. Luka Jovic et Eden Hazard pourraient également quitter le navire merengue en cas d’offre intéressante pour faire de la place au numéro dix des Bleus.

Paul Pogba : direction la Ligue 1 ?

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé son contrat. Chez les Red Devils depuis 2016, le milieu des Bleus ne serait pas contre un nouveau défi. Longuement annoncé au Real, le Français pourrait finalement retourner au pays, du côté du PSG. En effet, le milieu formé de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro tient toujours la baraque et les jeunes Federico Valverde et Eduardo Camavinga semblent être les élus pour écrire les prochaines pages de l’histoire madrilène. Une arrivée au PSG semble donc probable, encore plus si le club de Mauricio Pochettino perd Mbappé. L’arrivée d’une nouvelle star comme Pogba pourrait atténuer la douleur. Un autre club semble entrer dans la course : la Juventus. Le joueur de 28 ans y a laissé un excellent souvenir à Turin entre 2012 et 2016. Le médian demanderait au moins 9 millions d’euros par an, de quoi donner un petit avantage au PSG…

Paulo Dybala : un avenir bianconero mais….

A la Juve depuis 2015, Paulo Dybala n’a toujours pas prolongé. Si le souhait des deux parties est de continuer l’histoire d’amour, la signature de l’Argentin n’est toujours pas posée sur le contrat. L’agent de la Joya discute depuis de nombreux mois avec la direction turinoise et selon Calciomercato, un accord aurait été trouvé : entre 8 et 9 millions par an, hors bonus. La Vieille Dame attend d’abord de dégraisser durant le mercato hivernal avant d’officialiser la prolongation. En attendant, le natif de Cordoba a promis de ne pas écouter d’autres offres.

Franck Kessie : Lombardie ou Londres ?

En fin de contrat à l’AC Milan, Franck Kessie attire la convoitise. Longtemps cité au PSG, l’Ivoirien pourrait finalement rejoindre Londres puisque Tottenham semble être un candidat sérieux pour recruter le milieu de terrain selon Calcio Mercato, même si une prolongation de contrat en Lombardie n’est pas à exclure.

Fin du suspense pour Ousmane Dembelé et Antonio Rüdiger ?

Annoncé un peu partout, Ousmane Dembelé doit en principe poursuivre l’aventure au Barça selon Sport. Mais les récentes rumeurs sur ses exigences financières démesurées ont fini par semer le doute. De son côté, Antonio Rüdiger devrait bien quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid gratuitement au début de la saison prochaine.

Des champions du monde et un Ballon d’Or ont encore un avenir flou

Parmi d’autres stars qui ne savent pas encore quel maillot ils porteront la saison prochaine, on remarque la présence du champion du Monde, Hugo Lloris (Tottenham) ou le Ballon d’Or 2018, Luka Modric, même si le Croate devrait poursuivre l’aventure au Real Madrid. Angel Di Maria (PSG), Thiago Silva, Andreas Christensen, César Azpilicueta (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal), Niklas Süle (Bayern), Lorenzo Insigne (Naples) ou encore Juan Cuadrado (Juventus) ont, aujourd’hui, un avenir incertain.

Et les Diables ?

Jason Denayer va-t-il faire son retour en Premier League après des passages à Manchester City et Sunderland ? A Lyon depuis 2018, le contrat du Diable arrive à échéance en fin de saison et le défenseur pourrait bien changer d’air. Selon le Nieuwsblad, le Bruxellois de 26 ans est suivi par Newcastle. Un projet qui pourrait s’avérer intéressant pour l’ancien joueur de Galatasaray puisque les Magpies sont devenus le club le plus riche de la planète depuis l’arrivée d’investisseurs saoudiens. De son côté, Divock Origi doit lui aussi se décider : jouer les seconds rôles à Liverpool ou tenter d’obtenir plus de temps de jeu ailleurs ? A l’inverse, Adnan Januzaj, en fin de contrat à la Real Sociedad, peut-il viser plus haut ? Dries Mertens, véritable légende à Naples, n’a toujours pas prolongé son contrat. Si le numéro 14 des Diables a annoncé vouloir poursuivre l’aventure dans son club de cœur, sa relation avec son coach Luciano Spalletti ne serait pas exceptionnelle. De quoi peut-être le pousser à aller voir ailleurs, si la direction décide de ne pas prolonger le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club. Pour aller où ? Calcio Mercato parle d’un intérêt de la MLS et du PSV, son ancien employeur. Enfin, le contrat d’Axel Witsel arrive également à échéance en juin 2022 à Dortmund. Selon plusieurs médias, l’aventure de l’ancien milieu du Standard devrait s’écrire loin de la Bundesliga. En pole pour le recruter, la Juventus pourrait lancer les négociations. Derrière, le Barça est intéressé mais n’en fait clairement pas une priorité. Choisir la facilité en restant dans son club ou aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs avant de fouler les pelouses du Qatar ? Le choix est délicat et choisir, c’est renoncer…

