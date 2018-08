Mathias Bossaerts quitte Ostende pour le NEC Nimègue

Mathias Bossaerts ne joue plus pour le club de football de Jupiler Pro League du KV Ostende. Mardi, le défenseur de 22 ans a signé un contrat de trois saisons avec le club de D2 néerlandaise du NEC Nimègue. Bossaerts était considéré comme l'un des meilleurs talents en tant que jeune joueur. Manchester City est venu le chercher au RSC Anderlecht à l'âge de 16 ans, mais il n'a pas réussi à percer dans le club de Premier League. En 2016, Ostende a ramené l'Anversois en Belgique, mais le défenseur central n'a pas percé au sein de l'équipe côtière. Il n'y a joué qu'une poignée de matchs et n'entrait pas non plus dans les plans du nouvel entraîneur Gert Verheyen. Bossaerts espère relancer sa carrière au NEC. "Je suis heureux d'être au NEC", dit-il sur le site Web de sa nouvelle équipe. "J'ai été en contact très tôt et les plans, combinés à l'enthousiasme et à la ténacité de tous les membres du club, m'ont incité à choisir cette étape. NEC est un beau club avec des supporters fidèles et j'ai hâte de jouer ici." Remco Oversier, directeur technique de NEC, dit qu'il croit au potentiel de Bossaerts. "Avec Mathias, nous engageons un défenseur central fort qui, malgré son jeune âge, a déjà vécu beaucoup de choses, des moments forts, mais aussi des moments difficiles. Ces dernières années, il n'a pas fait ce qu'il espérait, mais nous sommes convaincus que nous pouvons lui permettre de réaliser son potentiel. Nous donnons à Mathias tout le temps et l'espace pour cela, afin que nous puissions avoir beaucoup de plaisir avec lui dans les saisons à venir."