Marek Hamsik revient en Europe et continuera sa carrière au IFK Göteborg

Marek Hamsik va continuer sa carrière au IFK Göteborg. Le club suédois a annoncé ce lundi que le milieu de terrain slovaque de 33 ans avait paraphé un contrat jusqu'au 30 août 2021.

Marek Hamsik, ancien équipier de Dries Mertens à Naples, évoluait depuis début 2019 au sein du club chinois de Dalian Yifang. International slovaque à 124 reprises (26 buts), il a porté les couleurs du club italien entre 2007 et 2019. Avec 520 matches officiels pour les Partenopei, il est le joueur le plus utilisé de l'histoire du club napolitain. Il a aussi marqué 121 buts et remporté deux Coupes d'Italie (2012, 2014).

Göteborg débutera son championnat le 10 avril à Örebro. La saison dernière, Göteborg a terminé à une décevante douzième place.