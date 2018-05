Marc Brys entraînera Saint-Trond la saison prochaine

Marc Brys sera l'entraîneur de Saint-Trond la saison prochaine, a annoncé le club de Jupiler Pro League dimanche, au lendemain de la dernière journée des playoffs II. Brys succède à Jonas De Roeck.

Brys, 56 ans, entraînait cette saison le Beerschot, qu'il a mené en finale de la Proximus League pour la montée en D1A, perdue contre le Cercle Bruges.

Brys sera de retour en première division après ses passages au Germinal Beerschot (2003-2005 et 2006-2007), à l'Excelsior Mouscron (2007) et au FC Malines (2010-2012). Avant son retour au Kiel (2016), il avait tenté une expérience en Arabie Saoudite, à Al Faisaly et à Al-Raed .

Il sera présenté lundi (14h00).

Arrivé en août, De Roeck, 38 ans, n'a pas été confirmé à la tête du STVV. Saint-Trond a terminé la saison régulière à la dixième place avec 37 points. Le club s'est ensuite classé deuxième du groupe B des playoffs II