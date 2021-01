Malinovskyi mécontent de son temps de jeu à l'Atalanta, Bruges serait "intéressé"

Après Bas Dost, Ruslan Malinovskyi ? Déjà gâtés avec l’arrivée de l’attaquant néerlandais en ces premières heures de mercato hivernal, les supporters du Club de Bruges se mettent à rêver d’un nouveau renfort cinq étoiles pour leur équipe.

Sky Sport Italia parle en effet d’un Malinovskyi mécontent et prêt à quitter l’Atalanta Bergame. Employé dans un rôle de joker la saison dernière (36 matches de Serie A, 12 titularisations), l’Ukrainien avait séduit pour sa première année dans le Calcio. Désormais plus expérimenté, il réclame plus d’espace dans le onze de base bergamasque mais son coach Gian Piero Gasperini ne semble pas avoir l’intention de lui en offrir davantage (11 matches de Serie A, 6 titularisations).

"Si des joueurs auront la possibilité de jouer plus (ailleurs), c’est juste qu’ils y aspirent", a déclaré le coach de l’Atalanta en conférence de presse samedi sans mentionner les joueurs concernés (ils sont plusieurs).

Alors que les adieux probables du capitaine 'Papu' Gomez monopolisent l’attention, le spécialiste mercato de Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio évoque "l’intérêt de Bruges" pour Malinovskyi. Une information qui ne nous étonnera pas puisque Philippe Clément aimerait retrouver le médian qu’il a entraîné à Genk (NDLR : 71 matches, 19 buts et 19 assists sous Clément pour Malinovskyi).

Di Marzio précise toutefois que le salaire de Malinovskyi est très élevé (trop haut ?) et que l’Ukrainien n’aurait pas l’intention d’accepter une offre de la part des Brugeois. Les Blauw en Zwart sont pourtant la seule piste évoquée à ce stade. Affaire à suivre.