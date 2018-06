"Maintenant, je suis nerazzurro", affirme Nainggolan à la Gazzetta dello Sport

Le transfert de Radja Nainggolan de l'AS Rome à l'Inter semble être pratiquement conclu. Du moins à en croire le principal intéressé. Vendredi, dans la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de 30 ans fait ses adieux aux supporters romains et confirmé son choix de rejoindre l'Inter. "Je voudrais remercier tous les supporters romains, mais je suis maintenant un nerazzurro", explique l'Anversois.

"Je remercie les fans de giallorossi pour leur soutien", cite le Gazzetta Nainggolan. "J'ai tout donné et j'aurai toujours les couleurs du club et les supporters dans mon coeur. Mon départ ne dépendait pas de moi, mais du club, que je respecte. Maintenant, je suis nerazzurro. L'Inter est un grand club et je peux de nouveau travailler avec Spalletti, un grand entraîneur. L'Inter me désirait beaucoup."

Le transfert de Nainggolan à l'Inter est dans l'air depuis un certain temps. Le club de Milan veut faire mieux qu'une 4e place la saison dernière et vise à se renforcer. L'ancien Diable Rouge retrouve chez les Intéristes l'entraîneur Luciano Spalletti avec qui il a travaillé à Rome en 2016-2017.