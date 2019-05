Lukebakio à Lille? Le coach du LOSC confirme qu’il est «suivi depuis un certain moment»

Deuxième de Ligue 1 cette saison, Lille a surpris bien des observateurs. Et ce, un an après avoir échappé de justesse à la relégation. Les Dogues ont épaté et plusieurs joueurs sont aujourd’hui courtisé. Parmi eux, Nicolas Pepe. Pour le remplacer, le LOSC pense à un espoir belge : Dodi Lukebakio.

« C’est un joueur qui était déjà sur la liste du LOSC il y a deux saisons avant qu’il rejoigne Watford. Il est suivi par le club, c’est juste », a confirmé Christophe Galtier, le coah de Lille au micro de RMC Sport.

Et de poursuivre : « Il faut savoir qu’à chaque poste, il y a quatre noms. Il fait partie de ces quatre noms au poste d’attaquant sur le côté. C’est un joueur qui a un certain potentiel. Il a 21 ans. Il a eu un parcours particulier et il réalise une bonne saison avec le Fortuna Dusseldorf ».

Avec le club allemand, Lukebakio a inscrit 14 buts cette saison (10 en Bundesliga et 4 en Coupe d’Allemagne). Il s’était notamment illustré en marquant un triplé au Bayern de Münich le 24 novembre dernier.

Dodi Lukebakio participera en juin prochain à l’Euro U21.