Luka Jovic officiellement annoncé au Real Madrid

1-0 : But de Jovic - Franfort - Chelsea - 02/05/2019 But pour Francfort ! Jovic, bien trouvé dans l'axe, remonte la moitié de terrain adverse avant de décaler vers Kostic côté gauche. Le Serbe remet le ballon au niveau du point de penalty, où Jovic s'est déjà placé et envoie le ballon au fond des filet d'Arrizabalaga avec une tête plongeante rageuse. 1-0 pour les Aigles !