Luis Suarez : El Pistolero, pilier de la MSN, que le Barça laisse filer contre des cacahuètes

C’est désormais officiel : Luis Suarez quitte le FC Barcelone. Alors que les rumeurs enflaient depuis quelques jours, c’est le club catalan lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Et dans son encombrant sillage, l’Uruguayen va laisser un beau patrimoine à son successeur. Parce qu’avec Luis Suarez qui s’en va, c’est tout un pan de l’histoire du Barça qui s’apprête à être bouleversée.

Parce que malgré cette persistante réputation de “bad boy”, de sale gosse, de “vampire”, d’adversaire qu’on déteste affronter, Luis Suarez reste un esthète du jeu. Le seul être humain à s’être frayé une place au soleil en remportant deux fois le Soulier d’Or européen dans une ère où chaque trophée individuel semble être phagocyté par l’insolent binôme d’ovnis Ronaldo-Messi.

Une Pulga avec qui l’Uruguayen a su tisser des liens étroits au fil des ans. Quand Messi vampirisait, Suarez, lui, concrétisait. En six ans au Camp Nou, il a inscrit 198 buts (en 283 matches). Ces dernières années, un Suarez moins fougueux, plus mature et intelligent dans ses déplacements avait su faire évoluer son jeu pour s’ériger comme le dépositaire, le distributeur du jeu catalan (109 passes décisives en tout !). Des Blaugrana avec qui il a cumulé quelques titres : 4 Liga, 4 Coupes d’Espagne, une Ligue des Champions, 2 supercoupes d’Espagne, 1 supercoupe d’Europe et une coupe de monde des clubs pour un total de 13 trophées en six saisons.

Après une dernière saison en Catalogne, globalement réussie individuellement (21 buts et 11 assists en 35 matches), Suarez est donc gentiment poussé vers la sortie. D’une part, par l’arrivée de Ronald Koeman, et ses immuables principes, qui ne semblent plus vraiment compter sur lui. D’autre part, par une revancharde direction catalane qui cherche à faire table rase d’une saison historiquement contrastée.

À 33 ans, Suarez a prouvé qu’il en avait toujours sous le capot. A l’affût du moindre bon coup à moindre prix, l’Atletico Madrid a immédiatement montré les crocs. Le transfert de Suarez vers la capitale madrilène a donc rapidement été officialisé.

Et alors que la valeur marchande du serial buteur uruguayen culmine à 28 millions d’euros sur Transfermarkt, l’Atletico n’a dû débourser que… six millions d’euros pour faire craquer la direction catalane. Une modique somme qui surprend.

Pourquoi avoir bradé autant… le troisième meilleur buteur de l’histoire du club ? Le Barça voulait-il se séparer coûte que coûte de Suarez, quitte à le perdre à moindre prix ? Ou les négociations ont-elles été menées d’une main de maître par les dirigeants de l’Atletico ? Personne ne le saura. Espérons cependant pour le Barça qu’il ne s’en morde pas les doigts.