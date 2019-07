Loïc Badiashile et Giulian Biancone de Monaco rejoignent le Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges a annoncé avoir engagé le gardien de but Loïc Badiashile (21 ans) et le latéral droit Giulian Biancone (19 ans). Les deux joueurs français sont prêtés pour une saison par l'AS Monaco.

Badiashile a débuté en équipe première de l'ASM à 18 en montant au jeu en tour préliminaire de la Ligue des champions. Il a encore joué en C1 la saison dernière face au FC Bruges, ainsi qu'en Coupe de France.

Giulian Biancone a joué cinq matches avec l'équipe A de Monaco la saison dernière, et a inscrit un but. Il était dans le onze de base en Ligue des champions face à Dortmund et l'Atletico Madrid.