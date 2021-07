Ligue 1 : Paul Pogba et Théo Hernandez de plus en plus proches du PSG

Décidément, le PSG a décidé de voir grand pendant ce mercato. Après les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le club parisien souhaiterait encore se renforcer.

Les noms de de Paul Pogba et Théo Hernandez reviennent avec insistance. On le sait, l’objectif du PSG et surtout de son président Nasser al-Khelaïfi est de remporter la Ligue des Champions. Finalistes il y a deux ans, les Parisiens se rapprochent de cette ambition et pour y parvenir, ils ont donc décidé d’une nouvelle fois délier les cordons de la bourse.

Visiblement pas inquiet vis-à-vis du fair-play financier, le PSG souhaiterait donc s’attacher les services d’Hernandez et Pogba pour compléter son armada. A quel prix ? Les Parisiens ne semblent pas avoir de limite.

Pogba est annoncé sur le départ de Manchester United depuis quelque temps. Ses prestations en dent de scie l’ont quelque peu écarté du onze de base de Solsjkaer chez les Red Devils, de quoi avoir des envies d’ailleurs. Et le Français ne serait pas contre un retour au pays.

Théo Hernandez sort lui d’une saison de feu du côté du Milan AC. Avec 8 buts et 8 passes décisives en 45 rencontres, l’arrière gauche a été un des grands artisans de la bonne saison milanaise. Ses qualités ne feraient évidemment pas de mal à un poste où le PSG a souvent connu quelques soucis.

Leur arrivée serait imminente à en croire certains médias français. Nul doute que si ces deux joueurs débarquent, les Parisiens devront vendre quelques joueurs pour se satisfaire au fair-play financier.