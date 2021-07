Ligue 1 : Le Brésilien Gerson signe à l’OM

L’Olympique de Marseille a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le club brésilien de Flamengo pour le recrutement de Gerson Santos da Silva. Le milieu de terrain a signé un contrat de 5 ans. L’indemnité n’est pas dévoilée, mais elle pourrait se situer autour des 25 millions d’euros avec divers bonus.

Le Brésilien de 24 ans n’en est pas à sa première expérience européenne. Formé au Fluminense FC, il avait rejoint l’AS Rome en 2016 et avait également été prêté un an à la Fiorentina en 2018. En trois saisons en Italie, il a totalisé 82 présences et 5 buts.

Il était ensuite retourné dans son pays natal, à Flamengo, où il a notamment remporté deux titres de champion du Brésil et la Copa Libertadores en 2019.