Liga - Les adieux émouvants de Varane à ses coéquipiers du Real Madrid : "Je vous aime"

Taulier du Real Madrid depuis 10 saisons, Raphael Varane a décidé de changer d'air cet été en signant à Manchester United. Un nouveau chapitre pour le Français, qui a tout connu avec les Merengue.

Des périodes de doutes à ses débuts, lorsqu'il ne parvenait pas à s'ériger comme un titulaire indiscutable, puis des périodes évidemment plus fastes et couronnées de succès avec 4 Ligue des Champions, par exemple.

Après 360 matches sous le maillot madrilène, Varane quitte donc la Maison Blanche. Vendredi, il a retrouvé ses coéquipiers pour leur dire adieu. Un speech assez émouvant, capté par les caméras du club, ou le solide défenseur clame son amour pour le club et se remémore les bons moments passés avec ses coéquipiers.

Il a ensuite enlacé un à un ses anciens collègues avant de filer, pour de bon, vers United pour écrire le nouveau chapitre de sa riche carrière.

Sur Twitter, Karim Benzema a réagi dans la foulée, rendant un bel hommage à son pote, avec qui il a tout connu au Real Madrid : "Mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici. Tu vas me manquer je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge avec tout le bonheur. Tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus…