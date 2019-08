Les cinq dossiers brûlants de cette fin de mercato estival

Parmi les nombreux Diables rouges que l’on annonçait sur le départ, on ne s’attendait assurément pas à citer le nom de Jan Vertonghen. Inamovible défenseur de Tottenham depuis 2012, infranchissable en Ligue des Champions la saison dernière, il devait logiquement poursuivre son aventure londonienne une saison de plus. Oui mais voilà, son entraîneur, Mauricio Pochettino a estimé que le Diable rouge était revenu hors-forme de ses vacances et n’a pas hésité à l’évincer du groupe. C’est bien simple, depuis l’entame de la saison, Vertonghen n’a pas disputé la moindre seconde de jeu. Alors simple feu de paille ou véritable scission entre le club et le joueur ? Toujours est-il que son absence pose question et qu'elle suffit à relancer des rumeurs d’un éventuel départ. Parmi les potentiels acquéreurs, on pointera le Bayer Leverkusen. Selon les médias allemands, le joueur ne serait d'ailleurs pas défavorable à une escapade en Bundesliga. Affaire à suivre donc.

Neymar Junior , la définition même du paradoxe footballistique. Côté pile, un talent incroyable, une capacité quasiment unique d'éliminer n’importe quel adversaire direct d’un crochet salvateur ou de se montrer décisif. Côté face, un caractère de diva (sur et en dehors du terrain) et des blessures à répétition ces dernières saisons. Une réputation peu flatteuse de Docteur Jekyyll et Mister Hyde qui prend du galon au fil des mois et qui commence à lasser du côté parisien.

Internazionale v Chievo Verona - Serie A - Giuseppe Meazza - © Jonathan Moscrop - BELGAIMAGE

4. Mauro Icardi : partira ou partira pas ?

"Je t'aime, moi non plus." La relation entre Mauro Icardi et l'Inter Milan n'a rien d'un long fleuve tranquille. 4e meilleur buteur de l'histoire des Nerazzurri, l'Argentin a pourtant été exclu du groupe professionnel en début d'année, quelques jours après s'être vu enlever le brassard de capitaine. S'en est suivi un improbable imbroglio entre un joueur qui voulait partir avant de se rétracter et un club qui ne savait plus vraiment sur quel pied danser. Au final, Icardi devrait bel et bien quitter la cité milanaise cet été. Monaco, qui s'est pourtant déjà renforcé offensivement avec les arrivées de Wissam Ben Yedder et d'Islam Slimani, verrait d'un bon oeil le transfert de l'Argentin. Attention, il ne reste plus que deux jours pour concrétiser le transfert. Dans le cas contraire, Icardi devra rester une saison de plus à l'Inter. Et au final, on ne sait plus vraiment dire s'il s'en réjouit ou pas.

5. Et la Belgique dans tout ça ?

Va-t-on encore assister à du mouvement en Pro League ? Probablement, puisque la direction de Bruges a annoncé viser encore un "gros nom". Victor Wanyama, pilier de Tottenham la saison dernière, est cité avec de plus en plus d'insistance en Venise du Nord. Assurément un énorme coup de plus pour les Blauw&Zwart si cela venait à se concrétiser. Et alors que du côté du Standard on avait, semble-t-il, clôturé le mercato, la sérieuse blessure de Noé Dussenne est venu contrarier les plans des Liégeois. Ajoutez à cela, la longue absence de Zinho Vanheusden et vous vous retrouvez avec une charnière centrale fortement dépeuplée. Et même si Michel Preud'homme a annoncé vouloir trouver une solution en interne, il s'est dit "attentif au marché". Du côté d'Anderlecht, les interrogations vont évidemment bon train. Malgré un mercato prolifique, le noyau mauve semble encore assez (trop?) léger. Peux-t-on encore s'attendre à des renforts ? En attaque ? En défense ? Les paris sont ouverts.