Le transfert de Malcom à Rome bloqué suite à une offre tardive du Barça

Bordeaux, qui avait annoncé un accord de principe avec l'AS Rome pour le transfert de son ailier brésilien Malcom, a bloqué son joueur après avoir reçu une proposition de dernière minute de Barcelone, a-t-on appris lundi soir auprès du club girondin.

"Il y a bien eu une approche du Barça" a confirmé cette source, remettant en cause la départ de Malcom vers la ville éternelle.

Le Brésilien de 21 ans, qui était attendu lundi soir à Rome - il devait passer sa visite médicale ce mardi avant de rejoindre mercredi ses futurs coéquipiers en tournée aux États-Unis - a vu son autorisation de s'envoler vers Rome annulé par les Girondins au dernier moment.

Barcelone est entré en contact avec Bordeaux en début de soirée suite à l'échec du club catalan d'enrôler l'ailier international brésilien de Chelsea Willian. Selon plusieurs médias italiens, les Blaugrana auraient formulé une offre financière plus importante que celle de Rome pour s'attacher les services du gaucher girondin.

De sources concordantes, le montant du transfert de Malcom à la Roma avoisinait les 38 millions d'euros, bonus compris. Pour l'heure, le transfert ne serait que bloqué selon les médias italiens qui précisent que le directeur sportif de la Louve Monchi s'attèle à trouver une solution (contre proposition ou alignement sur celle de Barcelone) pour attirer définitivement Malcom à Rome.

Malcom, champion du Brésil en 2015 avec les Corinthians, avait rejoint les Girondins en janvier 2016. En deux saisons et demie, cet international U20 et olympique a disputé 86 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 23 buts et délivrant et 16 passes décisives.