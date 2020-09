Le Standard officialise l'arrivée de Jackson Muleka, attaquant du TP Mazembe

L'accouchement aura été long, mais il s'est finalement bien passé. Dans l'air depuis plus d'un mois, le transfert de Jackson Muleka a été officialisé par le Standard de Liège. L'attaquant congolais était convoité par plusieurs grandes cylindrées européennes, mais il a opté pour les bords de Meuse. L'influence de l'expérience des Dieumerci Mbokani, Merveille Bokadi ou Christian Luyindama, tous passés par le célèbre club de Lubumbashi, a-t-elle pesé dans la décision du joueur ? Il présente en tout cas des statistiques remarquables : 7 buts en 10 matchs de Ligue des champions africaine et 57 buts en 85 matchs pour son club. Le Standard rappelle dans son communiqué qu'il est "considéré comme l’un des grands espoirs du football africain". Le club liégeois a posté une vidéo amusante pour accompagner l'arrivée du joueur, rendant hommage aux Jackson les plus célèbres de l'histoire.