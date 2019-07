Le Slavia Prague engage l'ex-Anderlechtois Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu revient en République tchèque six mois à peine après son transfert à Al Ahli en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain roumain et ancien joueur du RSC Anderlecht a signé un contrat avec le Slavia Prague jusqu'en juin 2023, a annoncé jeudi le champion national tchèque.

Stanciu a été acheté par le RSCA au Steaua Bucarest à l'été 2016 pour un montant record. Le joueur roumain n'a jamais vraiment pu justifier les près de 10 millions d'euros dépensés. Après un an et demi il a déménagé au Sparta Prague. Le milieu de terrain de 26 ans n'a pas non plus brillé. En janvier 2019, Stanciu a opté pour un contrat lucratif avec Al Ahli.

Bien que l'international roumain (30 sélections, 10 buts) ait signé un contrat de 3 ans et demie en Arabie Saoudite, il revient en République tchèque à peine cinq mois plus tard. Le Slavia Prague, rival de son ancien club, le Sparta, a engagé le joueur pour quatre saisons. Le transfert coûterait environ 6 millions d'euros.