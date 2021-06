Le PSG recrute le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum

Le PSG a ouvert jeudi son mercato par un coup d'éclat, en recrutant le milieu Georginio Wijnaldum, libre après cinq années à Liverpool, où l'international néerlandais a notamment remporté la Ligue des champions, l'objectif suprême du club parisien.

Le milieu (75 sélections), retenu pour l'Euro avec les Pays-Bas, est un recrutement d'envergure pour le club parisien, qui a réussi à attirer ce joueur très convoité pour renforcer un secteur, l'entrejeu, souvent considéré comme son maillon faible ces dernières années.

Le natif de Rotterdam, âgé de 30 ans, a signé jusqu'en 2024, a précisé le PSG dans un communiqué.

"Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi", a détaillé Georginio Wijnaldum, cité par son nouveau club. "J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu'ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut."

En attirant ce joueur de classe mondiale, le PSG a d'emblée frappé fort sur le marché estival des transferts, comme son président Nasser Al-Khelaïfi l'avait promis ces derniers jours.

Wijnaldum, un indispensable du système de Jürgen Klopp, arrivait en fin de contrat avec les "Reds", de quoi attirer des prétendants qui n'avaient pas à verser d'indemnités à son ancien club.

Si le FC Barcelone a longtemps semblé en pole, c'est Paris qui a raflé le gros lot, grâce à une meilleure offre salariale, selon plusieurs médias.