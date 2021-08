Le PSG a dit non à un improbable retour de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic au PSG, l’image aurait pu être à nouveau réelle à en croire Le Parisien. Mino Raiola, agent du Suédois, aurait sondé Leonardo pour un éventuel retour, sans succès.

L’idylle avait duré quatre ans. Quatre belles années lors desquelles le géant suédois avait compilé 156 réalisations en 180 rencontres.

Première tête de gondole du PSG sous QSI, Ibrahimovic avait marqué le passage du club dans une nouvelle ère.

Désormais, le club parisien est un refuge de stars. Neymar, Mbappé, Ramos, Navas, Donnarumma … La liste est longue et Ibra en est sans doute le précurseur.

Alors le Suédois a voulu boucler la boucle. Revenir au sein de ce microcosme de stars qu’il a engendré.

En fin de contrat cet été, Ibra a pensé à un retour en terre parisienne. Son agent Mino Raiola, qui a toujours ses entrées au PSG, a sondé Leonardo.

Mais la réponse a été négative. Pas forcément le profil recherché dans le jeu de Pochettino, un ego supplémentaire à gérer, un corps qui commence à souffrir à presque 40 ans, les réponses du refus sont multiples.

Sur ses réseaux sociaux, il avait posté une photo, entouré de Lavezzi, Sirigu, Pastore et Verratti lors du mariage du milieu italien sur laquelle on pouvait lire "Le vrai PSG". Le message prend d’autant plus de sens aujourd’hui avec cette tentative de retour avortée dans le club de la capitale française.

Finalement, après ce râteau avec son ex, le Suédois a prolongé d’un an son aventure avec le Milan AC pour tenter de continuer la remontée vers les sommets des Rossoneri.

