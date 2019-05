Le président du Real Madrid confirme l'intérêt pour Hazard, pas pour Mbappé

Eden Hazard sur le départ - Football - 13/05/2019 Les circonstances du transfert d'Eden Hazard au Real Madrid se précisent de semaine en semaine. Depuis plusieurs mois déjà, cela ne fait aucun doute que le maître à penser de Chelsea endossera la vareuse des 'Blancos' la saison prochaine. On n'attend donc plus que l'officialisation de la part des Madrilènes. Celle-ci ne devrait pas tomber avant le 29 mai et la finale d'Europa League entre Chelsea et Arsenal. C'est en tout cas ce qu' a annoncé L'Equipe ce lundi. Selon nos informations, rien n'a été finalisé.