Le MVV Maastricht libère Marvin Ogunjimi

Le club du MVV Maastricht, qui évolue en D2 néerlandaise, a libéré Marvin Ogunjimi de son contrat qui courrait jusque juin 2019. L'ancien Diable Rouge est donc libre de se trouver un nouveau club.

"Marvin Ogunjimi a subi un certain nombre de petites, mais ennuyeuses blessures cette saison", annoncent les Néerlandais sur leur site internet. "A côté de ses pépins physiques, Ogunjimi a également dû surmonter le décès de son père, avec comme conséquence que l'attaquant, selon lui, n'était plus l'homme de la situation". Le club et le joueur ont ainsi décidé de se séparer d'un commun accord.

L'attaquant de 30 ans est arrivé cette saison à Maastricht où il a disputé 14 matches pour un goal inscrit. Le Malinois a connu ces dernières années une carrière mouvementée. Après être parti du Racing Genk pour tenter l'aventure espagnole à Majorque, qui s'est soldée par un échec, il a ensuite été prêté successivement au Standard, au Berschot et à OH Louvain.

Depuis juin 2014, Ogunjimi a tenté des aventures plus exotiques. Après la Norvège (Strömgodset), la Corée du Sud (Suwon, la Thaïlande (Ratchaburi Mitr Pol), l'Albanie (Skënderbeu) et le Kazakstan (Okzhetpes), il a finalement posé ses valises à Maastricht en août dernier.