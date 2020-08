Le gardien vénézuélien Rafael Romo signe à OHL

Genk - OH Louvain : 1-1 - Pro League - 2ème Journée - 16/08/2020 Vainqueur de son premier match, Genk avait la possibilité de réaliser le sans-faute en ce début de championnat. De quoi motiver les limbourgeois qui se montraient les plus entreprenants en début de rencontre face à des Louvanistes clairement venus pour jouer la contre-attaque. Une domination genkoise néanmoins stérile en début de match malgré les tentatives de Theo Bongonda, très actif dès les premières minutes. C'est pourtant OHL qui allait s'offrir les premières grosses occasions. A la 23ème, David Hubert trouvait parfaitement Daan Vekemans en profondeur mais le Louvaniste sortait perdant de son duel face à Danny Vukovic. Dix minutes plus tard, Kamal Sowah était rattrapé au dernier moment par la défense limbourgeoise alors qu'il s'avançait seul face au portier limbourgeois. Deux occasions qui ont eu le mérite de réveiller les genkois qui pensaient même avoir trouvé la faille à la 40ème via Cyriel Dessers. Mais le but était logiquement annulé par le VAR pour hors-jeu. Les deux équipes rejoignaient finalement les vestiaires dos-à-dos (0-0). La seconde période allait répondre au même scénario mais avec une domination limbourgeoise un peu plus efficace. A la 55ème, Junya Ito plaçait parfaitement le ballon dans la lucarne de Danny Vukovic (1-0), s'offrant l'un des plus beaux buts de ce début de saison. Mais alors que les hommes du coach Hannes Wolf pensaient tenir les points de la victoire, Thomas Henry trompait Vukovic en deux temps à la 85ème. Genk voit donc deux points lui échapper. Après deux journées, ils comptent quatre unités. OHL Louvain porte lui son total à deux points.