Le gardien tchèque Vaclik quitte Bâle pour le Séville FC

Le gardien tchèque Tomas Vaclik a quitté le FC Bâle pour signer un contrat de trois saisons avec le Séville FC, a annoncé vendredi son agent sans révéler le montant de la transaction.

"J'étais heureux à Bâle, j'y ai passé de merveilleuses années et j'aimerais remercier le club", a déclaré le portier âgé de 29 ans sur le site de son agent Nehoda Sport. "Mais je sentais que j'avais besoin d'un changement et Séville, un club très ambitieux et performant, est une bonne étape".

L'ancien gardien du Sparta Prague, qui a passé quatre ans en Suisse, a joué à 20 reprises pour la République tchèque.