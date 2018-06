Le gardien roumain Bogdan Lobont met un terme à sa carrière à 40 ans

Le gardien de but de football roumain Bogdan Lobont a mis un terme à sa carrière. Son club italien l'AS Rome a officialisé l'information. Dans une lettre d'adieu, Lobont, 40 ans, remercie ses coéquipiers, ses supporters et sa famille.

Lobont a joué neuf ans pour les "Giallorossi". L'AS Rome l'a engagé définitivement en juillet 2010 en provenance du Dinamo Bucarest en juillet 2010, après avoir été prêté par le club romain l'été précédent.

Lobont a défendu les buts romains de manière régulière jusqu'à la saison 2012-2013. Devenu remplaçant, il a terminé comme troisième gardien.

Le Roumain a aussi porté les maillots de l'Ajax et de la Fiorentina. Lobont a défendu les buts de l'équipe nationale de Roumanie à 85 reprises entre 1998 et 2013.

"Pisica" (Le chat) a remporté trois titres de champion en Roumanie (1999, 2002 et 2007) et une Coupe (1998), ainsi qu'un écusson de champion aux Pays-Bas (2004). Il a participé à deux Euro en 2000 et 2008.