Le FC Séville et Nicolas Pareja se séparent

Le FC Séville et Nicolas Pareja ont rompu d'un commun accord le contrat de l'ancien défenseur argentin d'Anderlecht, annonce vendredi le club espagnol.

Pareja, 34 ans, jouait à Séville depuis 2013. Il n'avait plus qu'un an de contrat avec le club andalou, avec lequel il a remporté deux fois l'Europa League (2014 et 2015).

"Nous prenons congé d'un grand joueur et d'une grande personne", déclare José Castro, le président de Séville. "Il a gagné des trophées avec nous et a fait partie des équipes qui ont écrit l'histoire de Séville. C'était un joueur important et un grand capitaine".

Nicolas Pareja était arrivé en Europe en passant d'Argentinos Juniors à Anderlecht en 2006. Deux ans plus tard, il quittait le Sporting pour l'Espanyol Barcelone et était transféré au Spartak Moscou en 2010.

Nicolas Pareja pourrait s'engager avec le club mexicain d'Atlas.