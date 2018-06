Le FC Malines officialise l'arrivée de Franck Berrier

Vendredi, le FC Malines a annoncé l'arrivée du meneur de jeu Franck Berrier. Le Français de 34 ans, originaire du KV Ostende, a signé un contrat de deux saisons, plus une option pour une troisième année, avec le club relégué en Proximus League de football.

"Franck doit ajouter une touche de créativité à l'équipe. Avec ses assists, il peut veiller à l'approvisionnement de nos attaquants", dit le responsable de la cellule sportive Stefaan Vanroy.

"Franck Berrier a réalisé aujourd'hui des tests médicaux et s'est engagé jusqu'en 2020 avec une option pour une année supplémentaire." Berrier jouait au KV Ostende depuis cinq saisons. Sur la côte, le milieu offensif s'est souvent montré décisif, surtout dans ses premières années. La saison dernière, cependant, fut une saison à oublier.

Après avoir essayé de forcer un transfert lucratif à l'automne au club thaïlandais de Ratchaburi, il est entré en conflit avec le conseil d'administration du KVO et a été envoyé dans le noyau B. Après le Nouvel An, il est revenu en équipe première et a finalement joué 17 matchs officiels (et 3 buts). Berrier a disputé sous le maillot d'Ostende 155 rencontres et inscrit 19 buts. Auparavant, Berrier a également porté les couleurs de Zulte Waregem (2008-2010 et 2012-2013) et du Standard (2010-2012) en Jupiler Pro League. Avec Zulte Waregem, il a été vice-champion en 2013.