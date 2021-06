Le FC Bruges prolonge le contrat d'Openda et étend dans la foulée son prêt à Vitesse

Le FC Bruges a prolongé à mi-2024 le contrat de Loïs Openda, qui courait jusqu'à juin 2023, a annoncé mercredi le club champion de Belgique. L'attaquant belge de 21 ans sera prêté pour la deuxième saison d'affilée au club néerlandais de première division de Vitesse.

Openda évolue à Bruges depuis 2015. Depuis ses débuts dans le 11 de base en août 2018, il a disputé 53 rencontres officielles, inscrivant 5 goals et délivrant 4 passes décisives. La saison passée, l'international espoir a marqué 13 buts et 5 assists pour Vitesse en 38 matchs. L'équipe néerlandaise a terminé quatrième du championnat et pourra prendre part la saison prochaine au troisième tour préliminaire de la nouvelle Conference League.