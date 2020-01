Le défenseur français Jean-Clair Todibo prêté par Barcelone à Schalke pour six mois

Jean-Clair Todibo - © Twitter Schalke 04

Die ersten Schritte auf Schalke | Jean-Clair Todibo | Behind the scenes | FC Schalke 04 - 15/01/2020 Willkommen auf Schalke, Jean-Clair Todibo! Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis vom FC Barcelona zu den Knappen. Vor der Vertragsunterschrift hatte der französische Innenverteidiger bereits ein strammes Programm zu absolvieren. Schaut euch hier seinen Weg zum Schalke-Profi an! ► #SchalkeInside - Behind the Scenes, Making of, große Interviews etc. ► #WirLebenDich - Abonnieren/Subscribe: https://s04.de/YoutubeAbo Website: https://Schalke04.de Facebook: https://s04.de/facebook Twitter: https://s04.de/twitter Instagram: https://s04.de/instagram Giphy: https://s04.de/giphy