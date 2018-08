Le Croate Ivan Fiolic signe pour quatre ans à Genk

Le Croate Ivan Fiolic, 22 ans, a signé un contrat en faveur de Genk pour quatre saisons, a communiqué le club limbourgeois qui a annoncé mardi s'être mis d'accord avec le Dinamo Zagreb pour le transfert de milieu de terrain offensif.

Ivan Fiolic a joué 74 rencontres en division 1 en Croatie, renseigne Genk, et a inscrit 12 buts (pour 7 assists). Fiolic avait rejoint le Dinamo Zagreb en février 2017 après avoir porté les couleurs du NK Lokomotiva Zagreb qui a d'ailleurs croisé le chemin de Genk au tour préliminaire (barrage) de l'Europa League il y a deux ans. Après avoir partagé à l'aller en Croatie (2-2), Genk l'avait emporté 2-0 chez lui. Fiolic avait joué l'entièreté des deux matches et marqué le deuxième but égalisateur à l'aller.

International chez les jeunes, Fiolic compte six sélections avec les U21 croates. Il a passé avec succès les traditionnels tests médicaux mardi et portera le numéro 20.