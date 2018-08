Le Cercle de Bruges libère Stephen Buyl

Le Cercle Bruges et Stephen Buyl ont mis un terme à leur collaboration. L'ailier gauche de 25 ans, qui n'a pas encore joué cette saison pour les promus, est désormais libre de tout transfert, a annoncé le club de Jupiler Pro League mercredi.

Buyl a débuté son parcours au Cercle en février 2013. Après deux saisons et 66 rencontres, il rejoint Zulte Waregem en 2015, qui le loue ensuite à l'Antwerp (2016-2017). Champion de D1B avec le Great Old, il revient alors dans la Venise du Nord. Son retour n'a pourtant pas été couronné de succès, lui qui a été prêté six mois à Westerlo.

Au total, le belge aura joué 81 rencontres pour le Cercle, marquant 18 buts et délivrant 3 assists.