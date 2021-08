Le Besiktas fonce sur Michy Batshuayi

Avec l’arrivée de Romelu Lukaku à Chelsea et après le départ d’Olivier Giroud et celui possible de Tammy Abraham, un autre attaquant pourrait quitter Londres cet été. En fin de contrat en 2022, Michy Batshuayi va-t-il devoir aller voir ailleurs ?

Souvent prêté, peu utilisé et sous contrat jusqu’en 2022, c’est sans doute le meilleur moment pour Chelsea de vendre Michy Batshuayi afin de récupérer un peu d’argent. Mais c’est aussi peut-être le bon moment pour Michy d’enfin se stabiliser dans un club.

Pour le moment, c’est le Besiktas qui se montre le plus intéressé. Le club turc est en négociation avec Chelsea et le joueur et le dossier est en bonne voie. En cas de transfert, l’objectif de Michy est simple. Avoir enfin un club qui lui fait confiance au sein duquel il pourra retrouver du temps de jeu afin d’avoir sa place avec les Diables Rouges et une place pour la Coupe du monde au Qatar.

Acheté par Chelsea en juillet 2016 pour 39 millions, Michy Batsuayi aura disputé avec les Blues 77 matches et inscrit 25 buts. Mais le joueur aura surtout connu quatre prêts depuis son arrivée à Londres.