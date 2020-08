Le Barça signe Francisco Trincao

Les affaires continuent pour le FC Barcelone malgré l’actualité autour de Lionel Messi. Le club a présenté à la presse ce mercredi, le nouveau renfort Francisco Trincão. Il a été recruté cet hiver au Sporting Club de Braga pour 31 M€. "Pour moi, c’est une fierté d’être ici et j’espère connaître de nombreux succès. C’est mon premier jour, tout est magnifique. J’espère pouvoir commencer rapidement et donner beaucoup de buts et de passes décisives au meilleur club du monde", a lancé le jeune gaucher portugais sur le compte Twitter du club,

Appelé en sélection A pour la première fois cette semaine, il a signé un bail jusqu’en 2025. Le jeune ailier droit a commencé le football au SC Vianense, avant de poursuivre sa formation à Porto, Palmeiras (Brésil) et Braga. En 2018, il est devenu champion d’Europe des moins de 19 ans en Finlande, marquant un but en finale contre l’Italie (4-3), et a été sacré meilleur buteur du tournoi.

Connu pour la qualité de son pied gauche, Trincao fait partie d’une génération portugaise talentueuse, avec Joao Felix (Atlético Madrid), Gedson Fernandes (Tottenham) ou encore Rafael Leao (Milan AC).