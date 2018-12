Le Barça confirme être en contact avec Rabiot

Le FC Barcelone a confirmé dimanche son intérêt pour Adrien Rabiot avec qui il est "en contact", niant cependant avoir déjà conclu un accord avec le milieu du terrain du PSG.

Le club catalan indique avoir eu des échanges au sujet du transfert de l'international français "au mois d'août et il y a une semaine". "Dans les deux cas", poursuit le Barça dans un communiqué, "les contacts ont eu lieu avec les responsables sportifs du PSG afin de montrer l'intérêt du FC Barcelone pour Adrien Rabiot".

Le club champion d'Espagne se défend enfin d'avoir enfreint les règles en matière de transferts, niant "l'existence d'un quelconque type d'accord avec Adrien Rabiot".

"Le FC Barcelone a toujours voulu travailler avec une transparence maximale que ce soit avec le PSG ou quelque autre club", poursuit le communiqué qui se veut une réaction aux "informations diffusées en France."

Le 17 décembre, Antero Henrique avait confirmé la volonté du milieu de terrain de ne pas prolonger son contrat avec le PSG après son terme, en juin. Le surlendemain, la mère et agent d'Adrien Rabiot avait souligné que sa décision de partir était "ferme et définitive." En conséquence, le joueur de 23 ans avait été laissé sur le banc lors des dernières rencontres de l'année et la presse avait rapidement évoqué la piste barcelonaise comme étant la plus sérieuse.

En cas de départ en juin, aucune indemnité de transfert ne serait versée au PSG - qui a besoin de vendre pour respecter les règles du fair play financier - à l'inverse de ce qui se passerait si Rabiot changeait de club lors du mercato d'hiver qui s'ouvre le 1er janvier jusqu'au 31.

A l'été 2014, Adrien Rabiot avait refusé plusieurs propositions de contrat tandis que Paris le privait de temps de jeu pour le pousser à signer une prolongation qu'il avait finalement ratifiée en octobre. Au printemps, il s'était fait remarquer en refusant un poste de réserviste dans l'équipe de France de Didier Deschamps, sacrée championne du monde en juillet en Russie.