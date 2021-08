La présentation de Messi ? La ferveur sans le faste… à l’image de l’homme

Le moment est exceptionnel et historique à plus d’un titre… Déjà parce qu’il s’agit de la seule et unique présentation en club de Lionel Messi qui n’avait jamais connu d’autre formation en 21 ans.

Que les esprits chagrins se rassurent… En définitive, peu importe que l’un des meilleurs (le meilleur ?) joueurs du monde a choisi de déserter le Barça et la Liga pour les pétrodollars parisiens… Ou qu’il ait choisi d’évoluer sur les pelouses de Clermont et Reims (avec tout le respect que l’on a pour ces clubs), ou qu’il ait tout simplement décidé de composer une attaque de feu avec Mbappé et Neymar. Inutile donc de bouder en dissertant sur son choix. Mettons de côté les : "il aurait dû aller là-bas ou il aurait plutôt dû faire ceci… " qui ne sont en définitive que des discussions de café des sports.

Certes, les larmes catalanes de dimanche dernier ont rapidement laissé la place à un sourire de circonstance mais non feint. Car oui, Lionel Messi est heureux d’être à Paris (le PSG était le seul club en mesure de l’accueillir et de céder à ses exigences) qu’on se le dise…

La présentation de l’Argentin est donc un événement en soi. C’est une Rockstar qui débarque à Paris. "Son arrivée va au-delà de celle de Zlatan, Mbappé ou Neymar… Messi c’est un cran au-dessus, on ne pourra jamais faire mieux ", nous explique Hugo, un fan du PSG biberonné aux dribbles de Ronaldhino.

Difficile de lui donner tort et les 100.000 personnes qui ont suivi sur le web le trajet du jet de Messi de Barcelone à l’aéroport du Bourget confirmeront.

Les supporters parisiens et plus largement les fans de " la Pulga" l’ont bien compris. Messi à Paris, c’est une aubaine pour le foot français. Ils étaient donc (très) nombreux devant le Parc des Princes deux heures déjà avant la présentation.

Le quartier huppé et paisible de la Porte d’Auteuil, bouclé pour l’occasion et surveillé, avait des airs de torcida tant l’ambiance était électrique.

Que dire des 300 (400 ?) journalistes présents pour l’occasion ou de la cinquantaine de caméras immortalisant l’événement… et enchaînant les directs de Paris, Buenos Aires, Londres, New-York, Rome, Doha, Tokyo ou encore Abidjan… Le monde entier est-là !