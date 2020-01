La KAS Eupen engage Isaac Nuhu

Waasland Beveren - Eupen : Le résumé - Pro League - 23ème Journée - 25/01/2020 C’est un véritable match à six points qui avait lieu en plein cœur du Pays de Waes. Waasland-Beveren et Eupen avaient l’occasion de (presque) définitivement se rassurer dans l’optique du maintien en cas de succès. A ce petit jeu, ce sont les Pandas qui ont émergé, via Menno Koch. (0-1)