L'Ivoirien Toualy et le Brésilien Rubenilson Kanu (ex-Anderlecht) à Courtrai

Courtrai a annoncé vendredi l'arrivée de deux nouveaux joueurs, le jeune Ivoirien de 19 ans, Jean Marco Toualy et le Brésilien de 30 ans Rubenilson Kanu, l'ancien joueur d'Anderlecht.

Jean Marco Toualy vient de club de Salitas FC au Burkina-Faso. Cette ailier offensif était en test depuis trois semaines à Courtrai et a signé un contrat pour trois saisons, avec option pour deux saisons supplémentaires.

Kanu connaît déjà le championnat de Belgique pour être passé par Anderlecht entre juillet 2008 et janvier 2014, disputant 123 rencontres pour les Mauves. Durant son passage à Bruxelles, il avait été prêté une demi-saison au Cercle Bruges en 2009. Kanu a joué ensuite en Russie, au Terek Grozny (2013-2016), en Thaïlande, à Buriram United (2016-2017) et à Chypre, à Omonia Nicosie (2017-2018). Le Brésilien, milieu de terrain d'1m90, a signé un contrat de deux saisons avec les Courtraisiens qui enregistrent leur 4ème transfert après les annonces des arrivées du défenseur Mohammad Naderi et de l'attaquant Ilombe Mboyo.