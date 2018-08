L'international marocain Hamza Mendyl quitte Lille, direction Gelsenkirchen

Le LOSC, acculé par les instances de contrôle financier, s'est vu contraint de céder son jeune défenseur international marocain Hamza Mendyl (13 sélections) à Schalke 04 Gelsenkirchen, où il a en effet signé un contrat de cinq ans qui expire en 2023. Le joueur âgé de 20 ans qui a été formé à Lille, va ainsi permettre à son club formateur de récupérer 6 ou 7 millions d'euros. Les deux clubs concernés par la transaction l'ont officiellement confirmée vendredi.

Mendyl est appelé à évoluer sur le flanc gauche de Schalke, où la longue indisponibilité de Bastian Oczipka, opéré à l'aine, posait problème.

Mendyl avait débuté en équipe première en février 2017, et avait rapidement gagné ses galons de titulaire à part entière. Il était présent au mondial russe, où il n'a toutefois pas eu l'occasion de monter au jeu.

Schalke 04, vie-champion d'Allemagne, et à ce titre directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions, avait déjà notamment transféré les milieux de terrain Suat Serdar (Mayence) et Omar Mascarell (Real Madrid), mais a vu partir Leon Goretzka (Bayern Munich) et Max Meyer (Crystal Palace).

Il entamera le championnat d'Allemagne 2018-2019 à Wolfsburg le samedi 25 août, après un déplacement à Schweinfurt (D4), samedi en 1/32e de finale de la Coupe.