L'international croate Sime Vrsaljko signe à l'Inter Milan

Sime Vrsaljko, 26 ans, quitte l'Atletico Madrid pour l'Inter Milan. La nouvelle avait déjà été confirmée mardi par la direction du club espagnol mais l'officialisation a eu lieu après que le défenseur passe les tests médicaux d'usage mercredi. L'international croate a signé un bail de cinq ans avec un salaire annuel de trois millions.

Le montant du transfert s'élève à 24 millions: 6,5 pour le prêt et 17,5 pour l'option obligatoire dans un an. Toujours en vacances après le Mondial, Vrsaljko ne rejoindra ses nouveaux équipiers, parmi lesquels ses copains internationaux Ivan Perisic et Marcelo Brozovic, la semaine prochaine.

Vrsaljko a déjà joué en Italie à Genoa (2013-2014) et à Sassuolo (2014-2016) avant de rejoindre l'Atletico.