L’Autrichien Marcel Sabitzer quitte Leipzig pour le Bayern

Le milieu de terrain autrichien Marcel Sabitzer rejoint les champions d’Allemagne du Bayern Munich en provenance du RB Leipzig, ont annoncé lundi les deux clubs de Bundesliga.

Le joueur de 27 ans sera à nouveau associé à l’ancien coach de Leipzig Julian Nagelsmann à Munich et a signé un accord portant jusqu’en 2025. Il était dans la dernière année de son contrat au Red Bull et Leipzig a décidé de tirer profit de la valeur son capitaine maintenant plutôt que de le perdre gratuitement en juillet.

"Marcel Sabitzer apporte tout ce dont un joueur a besoin au Bayern. Il n’aura pas non plus besoin d’une longue période d’acclimatation car il connaît déjà très bien la philosophie de notre entraîneur Julian Nagelsmann", a déclaré le directeur général du Bayern, Oliver Kahn, dans un communiqué.

Le transfert est estimé à 16 millions d’euros par les médias allemands.

Sabitzer a rejoint Leipzig en 2014 et y a été l’un des joueurs les plus constants et les plus en vue, les aidant à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions sous Nagelsmann en 2020.