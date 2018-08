L'Australien Arzani signe à Manchester City

Le milieu offensif australien de Melbourne City, Daniel Arzani (19 ans), le plus jeune joueur du Mondial en Russie où il est entré en jeu dans les trois matches de son équipe, s'est engagé avec Manchester City, a annoncé le club champion d'Angleterre jeudi.

L'Australien, dont la durée du contrat n'a pas été précisé, sera prêté et ne jouera pas avec les "Citizens" cette saison.

Melbourne City appartient, tout comme Manchester City, Yokohama F. Marinos, Club Atletico Torque ou New York City, au City Football Group.

"En peu de temps, Daniel est devenu l'une des jeunes stars les plus brillantes d'Australie et a démontré le dynamisme et le talent brut requis pour réussir au plus haut niveau", a commenté le directeur général du City Football Group Brian Marwood, prenant en exemple le milieu Aaron Mooy, repéré à Melbourne, passé par Manchester et transféré à Huddersfield la saison passée.