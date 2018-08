L'attaquant Adama Niane vient renforcer Charleroi

L'attaquant malien Adama Niane quitte l'ESTAC Troyes pour rejoindre le Sporting de Charleroi.

Le club français l'a confirmé sur son site ce vendredi. " L’Estac et le Royal Charleroi SC se sont accordés ce jour sur le transfert d’Adama Niane. Adama aura disputé deux saisons pleines à Troyes, participant à 33 matches de Ligue 1 Conforama, et 36 matches de Domino’s Ligue 2 (dont 3 cette saison). Avec 23 buts, il avait activement participé à la montée en Ligue 1 lors de la saison 2016-2017 et été sacré meilleur buteur de Ligue 2. "

Adama Niane aura la lourde tâche de faire oublier Kaveh Rezaei, parti au Club de Bruges.