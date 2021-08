L’Antwerp accueille Sam Vines, un arrière gauche international américain

Ce jeudi en fin d’après-midi, l’Antwerp a annoncé avoir trouvé un accord avec le club américain des Colorado Rapids pour transférer Sam Vines. Le jeune international américain rejoint la Belgique pour 3 ans.

On en parlait depuis quelques jours, le transfert est désormais bouclé, l’Antwerp accueillera pour les trois prochaines saisons un joueur américain. Petit arrière gauche très offensif, Sam Vines, 22 ans, compte déjà 85 matchs au plus haut niveau.

Vines est également international, il compte 5 sélections avec les USA. Il a notamment pris part à la finale de la Gold Cup remportée par son pays ce lundi.

"Le Royal Antwerp FC et les Colorado Rapids ont trouvé un accord pour le transfert de Sam Vines. L’arrière gauche américain de 22 ans n’a plus qu’à passer ses tests médicaux, après quoi il signera un contrat de trois saisons avec une option d’un an."