L'ancien joueur de Genk Ally Samata rejoint Fenerbahce

Waasland Beveren - Genk : Le résumé - Pro League - 4ème Journée - 17/08/2019 Au Freehtiel, on a assisté au réveil du champion (0-4). Après deux défaites, le Racing a renoué avec la victoire et il y a ajouté la manière. Paintsil a mis les Limbourgeois sur les rails (21e), puis Samatta a fini le travail avec un triplé (53e, 68e et 86e). Felice Mazzu et ses joueurs remontent à la 7e place du classement