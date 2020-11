L'ancien international argentin Gago, passé par le Real Madrid, prend sa retraite

Fernando Gago a annoncé mardi qu'il prend sa retraite comme footballeur professionnel à 34 ans. L'ancien international argentin a notamment joué au Real Madrid et à Boca Juniors.

Gago a joué son dernier match dimanche dernier avec son club actuel de Velez Sarsfield, en entrant en jeu contre Gimnasia (2-2) en championnat argentin.

"Je n'ai plus de problèmes physiques, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un pas de côté, en ressentant le bonheur de quitter le football à ma façon, par ma propre décision, au bon moment", a écrit sur Instagram Gago, victime de graves blessures au tendon d'Achille et au ligament croisé durant sa carrière.

Formé à Boca, Gago a rejoint le Real Madrid en 2006. Il est resté cinq ans au Real, avant d'être prêté à l'AS Rome (2011-2012) puis de jouer pour Valence (2012-2013). En 2013, il est retourné en Argentine, d'abord à Velez puis dans son club de Boca (2013-2019), avant donc de finir sa carrière avec Velez où il était de retour depuis 2019.

Son palmarès comprend cinq championnats d'Argentine, tous conquis avec Boca, et deux d'Espagne.

Champion olympique en 2008, le milieu compte 61 sélections avec l'Argentine. Il a notamment joué pendant la finale de la Coupe du Monde 2014, perdue contre l'Allemagne (1-0).